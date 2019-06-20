Быстрые реформы означают неудачные реформы: Никол Пашинян прокомментировал критику в адрес правительства

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян коснулся прозвучавших мнений и критики о том, что правительство не проводит реформы с необходимой скоростью. Как передает «Арменпресс», премьер-министр коснулся этой темы в заключительном выступлении на обсуждении отчета об исполнении государственного бюджета Армении на 2018 год.

“Вообще, у меня с 1990-х годов создалось одно впечатление, политическую жизнь этого периода я очень активно освещал как журналист. И мое впечатление и мое мнение в том, что быстрые реформы означают проваленные реформы. В моих статьях выражено, почему несколько просто блестящих и стратегически значимых реформ начала 90-х провалились, как они потерпели неудачу только по той причине, что их авторы решили и хотели как можно скорее внедрить их в Республике Армения. И эти реформы до сих пор не стали реальностью, и до сих пор Республика Армения несет тяжелейшие последствия отсутствия этих реформ”, - сказал премьер-министр РА.

По его словам, если рассматривать в этом плане, то критика обоснована, но не как критика, а как мировоззрение. “Я хочу искренне признаться, что наша политическая команда, да, имеет такие соображения и тенденции, и эту тенденцию однажды блестяще сформулировала вице-спикер Национального собрания Лена Назарян в одном из своих интервью, сказав, что “быстрое это медленное, но без прерывания”. То есть, очень важно не спешить, не предпринимать скоропалительных действий”, - подчеркнул Никол Пашинян.