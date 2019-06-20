Матч Италия - Армения по футзалу остался незавершенным

Второй товарищеский матч между сборными Италии и Армении по футзалу остался незавершенным.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация футбола Армении.

18 июня сборная Армении победила итальянцев со счетом 2: 1, и хозяева поля 19 июня были настроены на реванш. Судья был итальянцем и в любой сомнительной ситуации принимал решение в пользу итальянцев, назначая множество необоснованных штрафных. Тем не менее, шла равная борьба. При счете 2: 2, когда до конца матча оставалась 1 минута 12 секунд, судья в бесконтактной ситуации зафиксировал очередной штрафной, в третий раз несправедливо назначив в наши ворота 10-метровый. Поскольку на самом деле нарушения не было, игроки нашей команды выразили свое несогласие, тренеры сборной Армении, в знак протеста, вратарю дали указание освободить ворота. Итальянцы заверили, что они тоже считают, что нарушений не было, и они готовы бить мимо ворот, если вратарь займет свое место, тем самым соблюдая правила справедливой игры. Тем не менее, когда наш голкипер занял свое место, итальянцы забили в наши ворота. После этого тренеры сборной Армении и делегация ФФА решили вывести команду с поля, так как итальянцы, вопреки их обещаниям, не соблюдали правил честной игры (fair play). Игра осталась незавершенной.