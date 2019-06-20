Шант Саркисян победил на Мемориале Карена Асряна

Победителем Мемориала Карена Асряна, проходящего в Доме шахмат имени Тиграна Петросяна, стал Шант Саркисян. Как передает «Арменпресс», Шант Саркисян, набрав 7,5 очков из 9 возможных, стал победителем 12-го Мемориала. Со 2 по 4 места с 7 очками поделили Владимир Онищук, Овик Айрапетян, Давид Шагинян.

В международном турнире, носящем имя Карена Асряна, в этом году участвуют 95 шахматистов из 9 стран: Армении, США, Германии, России, Украины, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Эстонии, Казахстана.

В качественном плане, турнир имеет очень сильный состав. В этом году, среди участников 12 гроссмейстеров, благодаря чему юные участники турнира получат возможность дополнить норму гроссмейстера.

Карен Асрян был одним из сильнейших шахматистов независимой Армении. Он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянских и мировых шахмат. Это всего лишь неполный список титулов, завоеванных в ходе шахматной карьеры - трехкратный чемпион Армении, чемпион Европы и Всемирной Олимпиады в составе национальной сборной Армении.