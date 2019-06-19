Парламент Армении полностью принял проекты ряда законов

Национальное собрание РА во втором чтении и полностью приняло ряд законодательных инициатив, представленных правительством, фракциями и депутатами. Как передает Арменпресс, проекты были приняты на очередном заседании НС 19 июня.

За представленный правительством пакет законопроектов О внесении изменений в Закон РА “О потребительском кредитовании” и представленный в приложении законопроект проголосовали 113 депутатов, против - 1 депутат.

Представленный фракцией “Просвещенная Армения” проект законаО внесении изменения в Закон РА “О потребительском кредитовании” получил 114 голосов “за”.

За представленные правительством проектыО внесении изменений и дополнений в Закон РА “О дипломатической службе” и О внесении дополнений и изменений в Водный кодекс РА проголосовали 115 депутатов. Проект закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Армении получил 114 голосов “за”, 1 депутат воздержался. За законопроект об амнистии штрафов за ряд административных правонарушений и госпошлины проголосовали 114 депутатов.

Представленный депутатом НС Вараздатом Карапетяном проект закона О внесении дополнения в Налоговый кодекс РА получил 116 голосов “за”.

За представленный партией “Просвещенная Армения” проект О внесении изменений и дополнения в Закон РА“О лицензировании” проголосовали 116 депутатов.