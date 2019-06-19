Парламент Армении единогласно принял законопроект об ограничении рекламы лотерей по телевидению и радио

Национальное собрание РА приняло во втором чтении и полностью проект закона об ограничении рекламы транслируемых по телевидению и радио лотерей. Как сообщает Арменпресс, на заседании НС 19 июня был принят законопроектО внесении изменений и дополнений в Закон “О рекламе” и в Закон “Об азартных играх, играх и играх с выигрышами в интернете, и казино, представленный депутатом от фракции “Мой шаг” Рачья Акопяном.

Проектом, в частности, устанавливается, что реклама любой лотереи, транслируемой по любому телевизионному каналу, разрешена в период с 22:00 до 07:00, а по радио - в период с 08:00 до 20:00, за исключением одного часа до и после детско-юношеских передач. Общая продолжительность рекламы в этот период, в том числе и рекламные передачи и рекламная информация об организаторе лотереи или лотереи, не может превышать 3 минуты, которые в течение одного часа могут транслироваться не более двух раз и общая продолжительность не может превышать 60 секунд. В период с первого по второе чтение в проект были внесены определенные изменения. В частности, наружная реклама не должна быть больше 5 кв. м и должна содержать только логотип.

За проект проголосовали 114 депутатов.