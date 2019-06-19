Парламент Армении принял законодательную инициативу об установлении Дня армянского кино
Национальное собрание РА приняло во втором чтении и полностью проект закона Об установлении 16 апреля Дня армянского кино.
Как передает Арменпресс, проект голосованием был принят на очередном заседании НС 19 июня.
Проект получил 76 голосов “за” и 13 “против”, 23 депутата воздержались.
Законопроект О внесении дополнения в Закон РА “О праздниках и памятных днях РА представили члены фракции “Процветающая Армения” НаираЗограбян и Ваге Энфиаджян.
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