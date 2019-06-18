Экс-губернатор Сюника провалил инвестиционные программы: СНБ раскрыла случай совершения служебного подлога

Служба национальной безопасности Республики Армения в рамках осуществления своих функций, направленных на борьбу с преступлениями коррупционного характера, раскрыла случай видимого злоупотребления должностными полномочиями и совершения служебного подлога.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе СНБ Армении, согласно предварительным данным, полученным в результате предпринятых сотрудниками СНБ оперативно-розыскных мероприятий, в 2016 г. губернатор Сюникской области, узнав, что лица, с которыми он был в напряженных отношениях, для строительства гостиничного комплекса приобрели земельный участок, с целью искусственного воспрепятствования указанной предпринимательской деятельности и срыва инвестиционных программ, дал указание должностным лицам органов местного самоуправления реализовать территорию, прилегающую к указанному участку. Компетентные лица, составив фальшивые документы об отчуждении земельного участка с аукциона, организовали продажу, в результате чего собственник застройки фактически лишился возможности распоряжаться и пользоваться данным земельным участком.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РА.

Ведется следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.

Как стало известно Арменпресс, речь идет о губернаторе Сюника в 2004 - 2013 гг. Сурике Хачатряне.