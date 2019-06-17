Генрих Мхитарян женился, свадьба состоялась на острове Св. Лазаря

Полузащитник сборной Армении по футболу и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян женился.

Как сообщает Арменпресс, Мхитарян разместил фото со своей женой Бетти Варданян в своем блоге в Твиттере и написал: «Выйди за меня и останься со мной навсегда».

Свадебная церемония состоялась в Венеции, на острове Св. Лазаря.

Жена Мхитаряна является дочерью армянского бизнесмена Микаела Варданяна.