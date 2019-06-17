В МИД Армении состоялась беседа с послом России в контексте немешательства во внутренние дела Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель постоянной комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян.

«Сегодня, после заседания по внешним связям НС, в рамках которого была обсуждена встреча посла РФ с Робертом Кочаряном, я побеседовал с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном. Министр сообщил мне, что на самом деле посол РФ был приглашен в министерство иностранных дел в минувшую пятницу, где состоялась беседа с послом в контексте невмешательства во внутренние дела Армении. Заместитель министра Григор Ованнисян не сказал об этом во время заседания комиссии, потому что в тот момент у него не было разрешения на обнародование информации», - сказал Рубен Рубинян.