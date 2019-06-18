Армения и Китай упрощают грузоперевозки в двустороннем направлении

Перевозка грузов из Армении в Китай и обратно без логистических проблем. С этой целью обе страны предпринимают конкретные шаги. Обсуждение этого вопроса было включено в повестку визита в Китай делегации, возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян, который в то время был в составе делегации в качестве министра транспорта, связи и информационных технологий Армении.

“В ходе визита мы обсудили транспортное соглашение между Арменией и Китаем, согласно которому армянские грузоперевозчики смогут спокойно ездить в Китай, а китайские грузоперевозчики - в Армению. У нас нет такого соглашения с Китаем, и, по сути, возникают определенные сложности, бывают логистические проблемы. Есть четкая договоренность, что мы идем к заключению соглашения. Черновой вариант соглашения готов, мы для его согласования и подписания через МИД общаемся с китайской стороной”, - сказал Акоп Аршакян, добавив, что в рамках визита состоялась встреча с двумя крупными китайскими компаниями, в частности, с “C.C.C.C” (China Communications construction company) и компания “China railway”.

Из ряда важных встреч в ходе визита возглавляемой премьер-министром делегации Акоп Аршакян выделил встречу с министром транспорта Китая, в рамках которой был обсужден вопрос рассмотрения программы Армении “Север-Юг” как части китайского проекта “Один пояс - один путь”.

“Обсуждался вопрос, чтобы наша программа рассматривалась не только как проект, соединяющий север и юг Армении, но и как проект, соединяющий страны Персидского залива и бассейна Черного моря. Прошли серьезнейшие обсуждения, и китайская сторона выразила готовность рассмотреть “Север–Юг” частью проекта “Один пояс - один путь”, в соответствии с этим, осуществлять программы сотрудничества с армянской стороной”,- сказал он.

Что же касается технологической сферы, то в ходе встречи с министром связи и индустрии Китая речь шла о направлениях связи и технологического сотрудничества. Акоп Аршакян отметил, что большой проект “Один пояс - один путь” включает в себя программу информационной сверхзадачи, соединяющей азиатские страны с другими странами мира, она состоит из нескольких частей. Одна часть функционирует на территории России, она предполагает огромную инфраструктуру цифровых каналов и соединяется с Европой. Другая часть предусмотрена через Афганистаном, Ираном. Сейчас обсуждается продолжение, должны решить, пройдет ли эта сверхзадача через Турцию, Азербайджан или же через Армению. Я представил министру наши возможности. В частности, то, что у нас уже есть оптико-волоконная инфраструктура, которая проходит через Армению, через Иран и направляется в страны Залива, в частности, в Ирак. Кстати, в ходе моего визита в Ирак армянские, иранские, катарские компании подписали документ, согласно которому по дну Персидского залива будет проведена оптико-волоконную инфраструктура в Катар, то есть в арабский мир. Скажу, что министр Китая был впечатлен, он не знал, что у нас есть такая инфраструктура”, - сказал Акоп Аршакян.

По словам министра, было также сказано, что в ходе строительства дороги “Север–Юг” планируется увеличить эти оптико-волоконные мощности. Есть возможность провести кабель под дорогой.

“Мы обсуждаем эти направления. Почему это важно, Армения не должна рассматриваться как островок, а как регион, в котором наша страна, увеличивая свою роль, будет интегрирована во многие направления и программы”, - добавил он.

Анна Гзирян