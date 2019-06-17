Президент Республики Армения принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия в Армении Матиаса Кислера, который завершает свою дипломатическую миссию в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, Армен Саркисян отметил, что различные, в том числе высокого уровня взаимные визиты придают новый импульс отношениям между двумя дружественными странами и сотрудничеству в разных сферах. Президент поблагодарил посла Кислера за его вклад в углубление двусторонних отношений и пожелал успехов дипломату.

Посол Кислер сказал, что вернется в свою страну в качестве хорошего друга Армении и будет и впредь полезен для развития отношений между двумя государствами и народами.