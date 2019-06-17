СНБ раскрыла совершенную много лет назад кражу ценных полотен из Национальной галереи

Сотрудниками Службы национальной безопасности Армении раскрыта совершенная много лет назад кража ценных полотен из Национальной галереи - работа Матиаса Брасау “Охотник” и Исаака Левитана “Этюд: Весенний пейзаж”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ, сотрудники СНБ получили оперативную информацию о том, что двое граждан Армении хотят продать отмеченные полотна.

Еще в 2012 года было возбуждено уголовное дело о краже десяти музейных экспонатов из Национальной галереи в 1951-1992 гг. Однако кража не была раскрыта, а уголовное дело было приостановлено.

В результате оперативных действий правоохранительных органов после продажи отмеченных картин продавцы были обнаружены и задержаны.

Предпринимаются мероприятия по раскрытию всех обстоятельств дела. Следствие продолжается.