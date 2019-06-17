Армения получит от Совета Европы 19 млн евро для реализации судебных реформ

Правительство Армении делает все для обеспечения независимости и беспристрастности судебной системы. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян во время мероприятия по случаю старта третьей программы Плана действий Совета Европы по Армении на 2019-2022 гг.

По словам министра иностранных дел, Армения показала, что хочет быть страной, которая будет моделироваться по европейским стандартам, твердо стоит на принципах демократии и универсальных ценностей прав человека. «В этом году наше стремление больше, бюджет довольно амбициозный - 18,9 миллиона евро, и он сконцентрирован на направлениях реформ, которые являются приоритетными для правительства. В основном они направлены на реформирование судебной системы», - сказал Мнацаканян.

По мнению министра, это воля и желание народа, отраженная решимостью и приверженностью правительства.

Министр иностранных дел убежден, что эта программа наилучшим образом послужит судебной реформе в Армении, и в 2021 году государство даст ощутимые результаты.

«Правительство четко заявило, что оно сделает все возможное, чтобы обеспечить независимость и беспристрастность судебной системы, не оказывая давления на судебную систему», - сказал министр иностранных дел.

Он поблагодарил генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который выразил готовность поддержать осуществление этих реформ.

«Таков смысл нашего сотрудничества с Европой. В течение недели в Европу приехали эксперты из Европы, которые начали работать над судебной реформой, содержанием и финансированием. Это показывает, насколько ценным является это сотрудничество. Завершение программы реформ по формированию действительно справедливой и беспристрастной судебной системы сделает полноценной всю философию революции», - заключил Мнацаканян.