Российские пограничники предотвратили попытку провоза наркотиков на территорию Армении

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Армении на КПП “Агарак” предотвратили попытку провоза наркотиков на территорию Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ в Армении, в ходе личного обыска гражданина Ирака, направлявшегося из Турции в Армению, во внутреннем кармане его костюма была обнаружена кристаллическая белая масса, предположительно наркотик метамфитамин.

В ходе допроса он утверждал, что обнаруженное не принадлежит ему. По его словам, это подбросили в карман его костюма в химчистке, куда он отдавал его перед поездкой.

Нарушитель и обнаруженные у него вещи в установленном порядке переданы правоохранительным органам Армении для проведения экспертизы и выяснения всех подробностей инцидента.