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Мэрия Еревана объявляет тендер на приобретение новой партии лифтов


Мэрия Еревана объявляет тендер на приобретение новой партии лифтов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

Он сообщил, что после пилотной программы будет всеобщее обновление лифтов.

Акоп Карапетян сообщил еще несколько хороших новостей:

“За прошедшую неделю были вакцинированы и стерилизованы около 100 бродячих собак. Полностью было модернизировано внешнее освещение улицы Ширака. В ближайшее время на улице Бабаджаняна будут установлены светодиодные светильники. Вместо 620 натриевых светильников планируется установить около 350 современных энергосберегающих светодиодных фонарей, в результате чего будет использоваться около 60%  энергии.

Подводя итоги визита в столицу Арцаха Степанакерт, мэр Айк Марутян отметил, что для реализации новых совместных программ будет создана рабочая группа”, - написал Карапетян.




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