Факел Панармянских игр зажегся на вершине Муса-Лера

Делегация Панармянских игр прибыла в Киликию с особой миссией. Как передает Арменпресс, в армянской церкви СурбАствацацин в селе Вагыф у подножия горы Муса предводитель церкви Св. Вардананц в Константинополе отец ТатулАнушян впервые отслужил литургию за успешный старт и ход Панармянских игр. После честь зажечь факел Панармянских игр от зажженных в церквисвечей была предоставлена одному из основателей игр американскому благотворителю Альберу Бояджяну. По мнению Роланда Шарояна, эта церемония в очередной раз подтверждает, что армянский народ в каком бы уголке мира ни находился, его коллективное сознание посредством единствабудет направлено на сохранение и развитие родины.

“Жизнь показала, что, все что мы потеряли, мы потеряли в результате раскола, и сейчас самое время, чтобы обратиться к себе и быть действительно требовательнымии добиться хотя бы минимального восстановления утраты”, - отметила депутат парламентской фракции “Мой шаг”Тагуи Товмасян.

Все другие подробности победного шествия с зажженным огнем до вершины Муса-Дага будут продемонстрированы на церемонии открытия Панармянских игр. Член исполкома Всемирного комитета Панармянских игр ПерчГаладжян в связи с зажжением Факела и произошедшим событием сказал:

“Сегодня нам посчастливилось увидеть торжественную церемонию зажжения факела. Это поколение является хозяином этой инициативы и на данный момент сохранения армянского этноса”.

Делегация Панармянских игр посетила также крепости исторической Киликии - крепость царя Левона Второго и цитадель Сиси.

7-е Панармянские игры в этом году состоятся в августе. Церемония открытия состоится 6 августа в Степанакерте.