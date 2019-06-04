Армения и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения

С целью расширения сотрудничества в сфере здравоохранения Министр здравоохранения РА, Арсен Торосян с двухдневным визитом находится в Узбекистане.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве здравоохранения Армении, Арсен Торосян встретился с министром здравоохранения Узбекистана, Алишером Шадмановым. Стороны обсудили программы, представляющие взаимный интерес и подписали соглашение об укреплении отраслевых отношений.

Отметим, что это первое межведомственное соглашение, заключенное между Узбекистаном и Арменией, в рамках которого предусматривается углубление отношений на пути реформ в системе здравоохранения, расширение направлений сотрудничества.

Одновременно планируется предоставление комплексных медицинских услуг, совместная фармацевтическая деятельность, подготовка научных и медицинских кадров, разработка и внедрение информационных и коммуникационных систем в сфере здравоохранения. Будут проведены работы по профилактике забытых и элиминированных заболеваний, медицинской реабилитации больных, в том числе и инвалидов.

Министр здравоохранения отметил важность роли Узбекистана в Центральной Азии, так как, будучи страной с самым многочисленным населением в регионе, имеет большой потенциал с точки зрения развития отраслевых отношений и в сфере здравоохранения.