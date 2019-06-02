В Степанакерте  состоялась торжественная  церемония  открытия  первенства  Европы  ConiFA-2019

В столице Арцаха Степанакерте на стадионе им. Степана Шаумяна состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Европы ConiFA-2019 (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций). Слоган Чемпионата - «Открытые двери, крепкие ворота».

На церемонии открытия мероприятия была представлена музыкальная композиция, в которой отразилась вся палитра культуры Арцаха - барабаны, духовые и ударные инструменты, песенные и танцевальные ансамбли, детский хор, костюмированное шоу, арцахские обряды и др.

На стадион вышли команды из Абхазии, Арцаха, Западной Армении, Южной Осетии, Чамерии, Сапми, Секеи, Пандарии.

Затем прозвучал гимн.

Честь поднять флаг выпала Марату Петросяну - первому обладателю ордена «Боевой крест» Республики Арцах, Мгеру Аванесяну - представителю Федерации футбола Арцаха, Геворгу Мирзояну - члену юношеской футбольной команды Арцаха.

На мероприятии выступил президент Арцахской Республики Бако Саакян.

«Сегодня в Арцахе проходит масштабное и знаменательное событие: в нашей стране проводится чемпионат Европы ConiFA - Конфедерации независимых футбольных ассоциаций.

В Арцах приехали гости из разных стран, в том числе государственные деятели. Хочу приветствовать находящегося здесь вместе с нами президента братской Республики Южная Осетия - Алания Анатолия Бибилова, президента ConiFA Пьера-Андерса Блинда, руководителя европейской структуры ConiFA Альберто Ришио и всех наших гостей. Для нас большая честь принимать вас на арцахской земле.

Подобное международное спортивное мероприятие в нашей стране проходит впервые, и для его проведения на должном уровне была осуществлена масштабная и кропотливая работа.

Хочу выразить глубокую признательность организаторам чемпионата Европы Конфедерации независимых футбольных ассоциаций и всем тем, кто внес свой вклад в дело подготовки этого красивого и важного спортивного турнира. Надеюсь, что спортсмены и любители футбола получат удовольствие от игр.

Спорт, в особенности футбол, является одной из исключительных сфер, призванных объединять народы и людей, укреплять дружбу и взаимное доверие между ними, содействовать установлению связей, стимулировать гуманитарные контакты и взаимодействие.

Спорт не знает границ и ограничений, дискриминации и двойных стандартов. Это символ мира, где борьба справедлива и побеждает тот, кто лучше подготовлен.

Дорогие друзья!

В Арцахе всегда было особое отношение к футболу, и у нас имеются уже сформированные традиции. Наши лучшие спортсмены были источником вдохновения для многих из нас, каждый юноша хотел быть похожим на них.

Надеюсь, что турнир выявит новые футбольные личности, которые станут примером для подрастающего поколения и своей игрой доставят нам много прекрасных и памятных моментов, счастливых и впечатляющих мгновений, превратив это первенство в настоящий спортивный праздник.

Желаю всем вам успехов, и пусть победит сильнейший!», - сказал президент Арцаха.

Он поблагодарил всех тех, кто внес вклад в организацию ConiFA.

На мероприятии выступил президент президент ConIFA Пьер-Андерс Блинд.

По его словам, для них большая честь представить сегодня чемпионат Европы ConiFA-2019 в Арцахе.

«Сегодня столицей Европы является Степанакерт. Одним из ключевых принципов ConiFA является свобода играть в футбол. Это платформа, которая открывает уникальное окно в великий мир. Эта платформа дает нам возможность показать миру величие и красоту наших народов, нашей культуры, нашей национальной идентичности и нашего наследия. Миллионы людей во всем мире будут следить за этим чемпионатом.

Мы представляем разные страны, которые унаследовали разные культуры, пережили разные исторические черты, этот чемпионат собрал нас под одной крышей - в качестве послов мира, чтобы показать миру, что независимо от всех обстоятельств, независимо от нашего происхождения, мы можем создать прочную дружбу и проявить взаимное уважение. ConiFA стремится к достижению мира - более терпимого, более благожелательного. Глобальное сообщество ConiFA представляет более 370 миллионов человек с 6 разных континентов мира. Эта цифра постоянно растет», - добавил Пьер Андрес-Блинд, отметив, что в ближайшие 9 дней они будут свидетелями лучшего футбольного чемпионата всех времен.

В своем выступлении он подчеркнул, что журналисты из-за рубежа всегда будут комментировать чемпионат и делиться своими впечатлениями об Арцахе - Арцах прекрасен.

Руководитель европейской структуры ConiFA Альберто Ришио сказал:

«Мы все собрались здесь, чтобы подчеркнуть и оценить роль спорта и, в частности, роль футбола в нашей жизни. Спорт помогает людям достичь новых высот. Спорт является важной движущей силой для вовлечения всех социальных групп. 8 футбольных команд и около 200 спортсменов примут участие в самой жаркой футбольной борьбе за самый важный футбольный кубок, финал которой состоится 9 июня».

Затем состоялась обширная концертная программа.

В мероприятии приняли участие супруга президент Анаит Саакян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, предводитель Арцахской епархии архиепископ Паргев Мартиросян, госминистр Григорий Мартиросян, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, ряд государственных служащих и гостей страны, журналисты, футбольные фанаты и др.

В конце церемонии состоялся футбольный фейерверк.