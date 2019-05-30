Временно будет прекращена подача газа в ряде районов города Армавир и в общине Лчашен Гегаркуникской области

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 31-го мая с 10: 00 до 17: 00 будет прекращена подача газа в городе Армавир Армавирской области на улицах и переулках: Маштоца, Ереванской, Абовяна, Саят-Новы, Мясникяна, Шаумяна, Аветисяна, Налбандяна, Чаренца, Республики, Космонавтов, Лермонтова, Таманяна, Комитаса, Шираза, Петросяна, Теряна, Исаакяна, Дживана, с 11: 00 до 15: 00 общины Лчашен Гегаркуникской области.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.

“Приносим извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности. Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.