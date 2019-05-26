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На  автодороге  Армавир-Ацик перевернулся автомобиль


26 мая   в 11:08 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на Ереванской  ул. в Армавире произошло ДТП, необходима  помощь спасателей.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на  1-м км  автодороги  Армавир-Ацик столкнулись  автомобили Mitsubishi Pajero (водитель А.С.)  и Mercedes-Benz  (водитель С.Г.), в  результате  чего  автомобиль Mitsubishi Pajero перевернулся. Пострадавших нет.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа.




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