На  автодороге  Армавир-Ацик перевернулся автомобиль

26 мая в 11:08 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на Ереванской ул. в Армавире произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 1-м км автодороги Армавир-Ацик столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero (водитель А.С.) и Mercedes-Benz (водитель С.Г.), в результате чего автомобиль Mitsubishi Pajero перевернулся. Пострадавших нет.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа.