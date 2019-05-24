Министерство культуры РА сообщает, что в возрасте 77 лет ушел из жизни заслуженный художник РА Рубен Гевондян. Как передает «Арменпресс», панихида по Рубену Гевондяну состоится 24-го мая в 18:00, последнее прощание - 25-го мая в 14: 00 (адрес: Туманяна 32, квартира 7).

Рубен Гевондян в 1964 году окончил Ереванский художественно-театральный институт, в том же году участвовал в многочисленных выставках.

Среди его произведений – “Литейщики”, “Перспектива”, “Астрофизики”, “Эксперимент”, “Полет”, “Нур”, “Портрет девушки” и др. Он выполнил художественное оформление ряда постановок (Г. Чаликян. “Мы, они и другие”). Рубен Гевондян - автор иллюстраций к сказке О. Туманяна “Капля меда”. Заслуженный художник - автор фресок читального зала Национальной детской библиотеки им. Хнко-Апера, они иллюстрированы образами героев сказок, он также оформил и зал сказки и фотовыставку библиотеки.

В 2011 году был удостоен звания Заслуженного художника Республики Армения.