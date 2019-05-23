Ваге Казарян назначен командующим войсками Полиции РА

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Ваге Казаряна командующим войсками полиции, заместителем начальника Полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 2 статьи 35.1 Закона “О военной службе и статусе военнослужащего”, части 4 статьи 13 и части 3 статьи 13.1 Закона “О службе в Полиции”, назначить Ваге Казаряна командующим войсками Полиции Армении, заместителем начальника Полиции”, - говорится в указе президента Армении.