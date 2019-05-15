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Запрещен ввоз в Армению всех видов живой птицы и птичьей продукции из Ставропольского и Краснодарского краев РФ


Распоряжением начальника Государственной службы безопасности пищевых продуктов министерства сельского хозяйства Армении, с 17 мая 2019 года запрещен ввоз в Армению всех видов живой птицы и птичьей продукции из Ставропольского и Краснодарского краев России.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ведомства, решение принято с учетом опубликованной на официальном сайте Всемирной организации по охране здоровья животных информации о зарегистрированной в указанных регионах России болезни Ньюкасла.




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