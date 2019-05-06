Полеты и посадки из Еревана в московский аэропорт “Шереметьево” осуществляются своевременно

Из аэропорта “Звартноц” в московский аэропорт “Шереметьево”, где произошла авария, полеты и посадки 6 мая были осуществлены без задержек. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь компании “Международные аэропорты Армения” Геворг Абрамян сказал, что 6 мая последний самолет из аэропорта Шереметьево приземлился в аэропорту “Звартноц” в 05:55 утра.

“Сегодня последний рейс в аэропорт Москвы был осуществлен в 07: 40. Все рейсы вылетали вовремя”, - отметил он.

Согласно официальному сайту аэропорта “Шереметьево”, рейсы выполняются по расписанию, однако есть определенные задержки.

5 мая в московском аэропорту “Шереметьево” совершил аварийную посадку самолет авиакомпании “Аэрофлот”. Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва - Мурманск, после 28 минут полета вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку. Из-за плохих погодных условий пилоты смогли посадить самолет только со второй попытки. При посадке подломились стойки самолета и загорелись двигатели. На борту самолета находились 78 человек, 37 из которых спасены, 41 человек погиб.

Среди жертв и пострадавших самолета Sukhoi Superjet 100, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, армян и граждан Армении нет.