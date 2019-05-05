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На шоссе  Эчмиадзин-Армавир сгорели 2  автомобиля, обнаружен обгоревший  труп неизвестного человека


5  мая  в 00:00 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на отрезке, ведущем от села  Аршалуйс к  Акналичу -  шоссе  Эчмиадзин-Армавир, горит машина, груженная газовыми баллонами.

На место выехали 3  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА,  оперативная группа   областной  Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что на 10-м  км  с правой  стороны шоссе  Эчмиадзин-Армавир столкнулись два автомобиля – ЗИЛ-130 (водитель А.Е., 1982 г/р), груженный  10 баллонами (объем не  установлен), и Opel  (водитель К.Г., 1993 г/р). В  результате  столкновения машин баллоны  выкатились на проезжую часть, один из них взорвался и возгорелся.

Пожар был купирован в 00:50 часов, потушен в 01:20.

Автомобили сгорели полностью. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, при обследовании места  происшествия  обнаружен обгорелый  труп неизвестного человека, личность которого не выяснена.




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