На шоссе  Эчмиадзин-Армавир сгорели 2  автомобиля, обнаружен обгоревший  труп неизвестного человека

5 мая в 00:00 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на отрезке, ведущем от села Аршалуйс к Акналичу - шоссе Эчмиадзин-Армавир, горит машина, груженная газовыми баллонами.

На место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, оперативная группа областной Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 10-м км с правой стороны шоссе Эчмиадзин-Армавир столкнулись два автомобиля – ЗИЛ-130 (водитель А.Е., 1982 г/р), груженный 10 баллонами (объем не установлен), и Opel (водитель К.Г., 1993 г/р). В результате столкновения машин баллоны выкатились на проезжую часть, один из них взорвался и возгорелся.

Пожар был купирован в 00:50 часов, потушен в 01:20.

Автомобили сгорели полностью.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, при обследовании места происшествия обнаружен обгорелый труп неизвестного человека, личность которого не выяснена.