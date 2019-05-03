Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

Рассмотрение ходатайства об отмене ареста на имущество Роберта Кочаряна продолжится 6 июня


Шенгавитский суд общей юрисдикции Еревана продолжит рассмотрение ходатайства адвокатов об отмене ареста на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна 6 июня 2019 года. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал защитник Кочаряна Ованес Худоян.

«Наложен арест на все имущество и доходы, кроме пенсии. Это имущество не было оценено, но процесс оценки является обязательным», - сказал Худоян.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации