Рассмотрение ходатайства об отмене ареста на имущество Роберта Кочаряна продолжится 6 июня

Шенгавитский суд общей юрисдикции Еревана продолжит рассмотрение ходатайства адвокатов об отмене ареста на имущество второго президента Армении Роберта Кочаряна 6 июня 2019 года. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал защитник Кочаряна Ованес Худоян.

«Наложен арест на все имущество и доходы, кроме пенсии. Это имущество не было оценено, но процесс оценки является обязательным», - сказал Худоян.