Звезда «Игры престолов» вышла замуж

Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Metro. Информацию подтвердил представитель актрисы.

Пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе через несколько часов после участия в музыкальной премии Billboard Music Awards 2019. После этого события Тернер и Джонас отправились в одну из местных часовен, где брачную церемонию провел двойник Элвиса Пресли.

Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году и объявили о грядущей свадьбе в 2017-м. Еще недавно в интервью актриса заявляла, что пара планирует небольшую тихую церемонию. «Мы пытаемся сделать это как можно более тихо. Потому что это все же очень личная вещь», — сказала она.

В 2018 году свадьбу сыграли другие актеры «Игры престолов» — Кит Харингтон иРоуз Лесли, которые исполнили в сериале роли Джона Сноу и Игритт. Церемония прошла в старинном замке в Шотландии.

Сериал «Игра престолов» выходит с 2011 года. Восьмой и последний сезон стартовал 14 апреля.