Правительство предоставило льготы инвестиционной программе на 14 млрд драмов в текстильной области

Правительство Армении удовлетворило представленную компанией “Алекс текстиль” заявку и предоставило льготу по освобождению от таможенной пошлины на ввоз технологического оборудования, сырья и материалов в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере.

Как передает «Арменпресс», согласно проекту решения, импортируемые компанией “Алекс текстиль” товары должны быть использованы в производстве швейных и чулочных изделий. Ввозимые товары не ввозятся из стран-членов ЕАЭС, так как не отвечают техническим требованиям компании.

Компания импортирует товары на 14 млрд 127 млн 414 тыс 670 драмов, в основном из Турции, Китая и Узбекистана.

“Предоставление льготы станет серьезным стимулом для реализации новых инвестиционных программ и, как следствие, для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, стимулирования местного производства и экспорта”, - говорится в обосновании проекта.