Премьер Грузии обратился к жителям Панкиси

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обратился к жителям Панкисского ущелья и заверил, что их мнение по поводу строительство ГЭС будет учтено, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Ситуация в Панкисском ущелье обострилась в воскресенье утром, когда началось строительство ГЭС "Самкурацкали 2" на берегу реки Алазани, что повлекло масштабный протест местных жителей.

"С особым уважением хочу обратиться к жителям Панкисского ущелья. Мы никогда ни в одном регионе, ни в одном населенном пункте или селе не осуществляли ни один проект без консультаций и диалога с гражданами. Это почерк нашей власти. И вы знаете, что этот диалог продолжается", - заявил Бахтадзе в эфире Первого канала.

При этом глава грузинского правительства добавил, что "агрессия в адрес наших правоохранителей абсолютно неприемлема, исходя из этого ответ в рамках закона будет адекватным", - премьер.