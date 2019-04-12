Самвел Тер-Саакян победил в 3-м туре “Будапешт Спрингс”

Армянские гроссмейстеры продолжают выступления на международном турнире в Будапеште.

Как передает «Арменпресс», в 3-м туре проходящего в Венгрии турнира “Будапешт Спрингс” Самвел Тер-Саакян черными фигурами одержал победу над мастером ФИДЕ Тороком Сандором, а Арам Акопян сыграл вничью с гроссмейстером Ральфом Акессоном, представляющим Швецию.

По окончании 3 тура турнирную таблицу с 3 очками возглавляют 3 шахматиста. Тер-Саакян и Акопян уступают лидерам по одному очку.