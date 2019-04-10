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Временный глава Алжира назначил президентские выборы на 4 июля


Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалах назначил проведение новых президентских выборов в Алжире на 4 июля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило государственное агентство АПС.

"Президент Абделькадер Бенсалах 9 апреля в день вступления в должность подписал указ о созыве избирательной комиссии для проведения президентских выборов 4 июля 2019 года", - говорится в сообщении.




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