Центристский демократический интернационал принял резолюцию о признании Геноцида армян

В Брюсселе 10 апреля состоялась встреча исполнительного комитета Центристского демократического интернационала (ЦДИ). В повестке дня заседания была также резолюция о признании и осуждении Геноцида армян, предложенная Республиканской партией Армении (РПА). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Республиканской партии Армении. Документ представил вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

В результате обсуждений делегаты приняли резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян.

Армен Ашотян подчеркнул важность принятия резолюции в преддверии Дня памяти жертв Геноцида армян, отметив, что преступления против человечности не имеют срока давности, и признание Геноцида армян является вопросом принадлежности к цивилизации.