СМИ: в Сеуле предложили провести новый саммит лидеров Южной Кореи и КНДР в конце апреля

Южная Корея рассматривает возможность проведения саммита лидера страны Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в конце апреля. Об этом сообщает в среду газета The Chosun Ilbo со ссылкой на источник в администрации президента.

"27 апреля исполнится ровно год с момента проведения первого саммита Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, и было бы символично, если бы два лидера встретились вновь и подвели итоги этого периода", - приводит издание слова источника.

Газета также отмечает, что Мун Чжэ Ин в ходе начинающегося 10 апреля двухдневного визита в США может предложить президенту США Дональду Трампу провести новую встречу с Ким Чен Ыном в пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР в мае,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным издания, в ходе нынешнего саммита с Трампом Мун Чжэ Ин также может предложить ему новую стратегию решения ядерной проблемы КНДР, в соответствии с которой Пхеньян должен сначала демонтировать ядерный комплекс в Йонбёне, после чего США ослабят антисеверокорейские санкции.