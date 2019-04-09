Азербайджанские «методы» ведения войны: рассказывают очевидцы погромов армян в Мараге

Марага была одним из самых крупных и богатых сел Арцаха. По данным на 1989 год, в селе проживало порядка 5000 армян, действовали несколько заводов, было развито виноградарство. После погромов армян в Сумгаите, Баку и Кировабаде нападения на мирное население стали интенсивнее и масштабнее, что заставило многих покинуть родное село. 10 апреля 1992 года подразделения вооруженных сил, МВД и ОМОНа Азербайджана совершили нападение на 118 мирных жителей, не сумевших покинуть Марагу. Всего за 5-6 часов азербайджанские силы убили порядка 50 мирных жителей и еще столько же захватили в заложники. В их числе были женщины, дети, в том числе грудная девочка, и старики, некоторые из которых – инвалиды. Эти данные подтверждены международной правозащитной организацией Human Rights Watch.

Часть жителей Мараги, спасшихся от резни, сейчас проживает за рубежом, а другие основали Нор Марагу (Новую Марагу), откуда ясно видно их родное село.

Рассказывают очевидцы погромов армян в селе Марага Цовинар Григорян и Эльмира Саакян.

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Цовинар ГРИГОРЯН проживала в селе Маргушаван, которое находилось приблизительно в двух километрах от Мараги. Муж ее был добровольцем в отряде сил самообороны. 10 апреля, когда супруг сообщил, что они более не могут противостоять превосходящим силам противника, Цовинар, ее свекор, золовка и ее дети из Маргушавана пешком добрались до Магавуза, чтобы спастись.

«Сперва они ворвались в Марагу. Из Маргушавана жители частично сумели выбраться, но все, кто остался, были убиты», – вспоминает Цовинар.

В село они вернулись 11 апреля, когда армянские ополченцы сумели освободить Марагу. Цовинар рассказывает о том, что видела собственными глазами...

«В числе убитых был также брат моей одноклассницы Антарам – Арарат. 10 апреля его привязали к танку и так протащили по всем улицам. А другого брата и мать взяли в плен. По дороге вырвали зубы матери, избили, а затем схватили в плен и саму Антарам вместе с сестрой. Их обменяли очень поздно, спустя 4-5 лет. Брат сбежал, перешел границу, добрался через Талиш. После плена я не виделась с Антарам. После обмена они уехали в Россию. Говорила с ее снохой – женой брата. Она рассказала, что золовку много мучили, избивали, морили голодом, перепродавали один другому, заставляли работать на огороде, насиловали. После обмена она не хотела жить. Потребовались большие усилия, чтобы вернуть ее к жизни», – рассказывает Григорян.

Супруг ее оставался на фронте, участвовал в боях по самообороне Мараги и погиб в ходе июньских боев. Женщина вспоминает, что 16 июня поступило известие о готовящемся новом вторжении азербайджанцев, и она пешком, бросив все, сбежала в Магавуз. На тот момент Цовинар была на пятом месяце беременности и отдавала себе четкий отчет в том, что могут сделать с ней азербайджанские солдаты.

В настоящее время она проживает в Нор Мараге, работает в сельской школе учительницей. Говорит, что мечтает только об одном – установить надгробие на могиле мужа…

В воспоминаниях Эльмиры СААКЯН Марага также оставила неизгладимый след. За годы Арцахской освободительной войны она потеряла мужа и сыновей, лишилась возможности жить в родном селе и волей-неволей «лишила» детства двух других своих детей. Эльмира работала медсестрой в больнице Ленинавана. Однако 10 апреля медучреждение стало для них домом: здесь помогали раненым, а первый этаж служил убежищем для всех.

Увидев, что азербайджанский танк уже ворвался в село, Эльмира стремительно схватила детей и сбежала из села через сады. Вслед им азербайджанцы бросали мины, и один из осколков ранил ее. Однако она не пала духом: показала 12-летнему сыну, Арарату, как обвязать рану, и они продолжили бежать… 11 апреля, после освобождения села, вернулась туда.

«По улицам текли реки крови. Увидела лафет [прицеп трактора], в котором были тела изувеченных людей… Чего только с ними не сделали… Даже кресты ножами на телах вырезали… Некоторых пригнали на центральную улицу села, перерезали горло, повесили. В Карабахе никто не пострадал больше жителей Мараги. Заживо сжигали стариков, с женщинами, девушками чего только не творили… После обмена мы увидели, что на всем теле одной девушки были следы ожогов от сигарет. И все это только потому, что они были армянами…» – вспоминает Эльмира, которая сейчас также проживает в Нор Мараге.

«Как нам с ними помириться? Столько молодых перебили! Взять и отдать им наши земли? С какой стати? Не отдадим, что бы там ни было… Если хотят, пусть придут и расстреляют, но не отдадим. Я сама возьму автомат и пойду воевать, но землю мы не уступим», - говорит Эльмира.