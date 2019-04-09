В апелляционном суде продолжается рассмотрение жалобы на продление срока ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца

В апелляционном уголовном суде Армении началось рассмотрение жалобы группы защиты против решения суда первой инстанции о продлении срока ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна еще на два месяца.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе судебного заседания 9 апреля ожидается, что Роберт Кочарян выступит с речью.

Заседание проходит под председательством судьи Рузанны Барсегян.

15 февраля суд первой инстанции рассмотрел и удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы о продлении срока ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца.

Роберт Кочарян обвиняется по части 1 статьи 300.1 и части 2 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса РА за свержение Конституционного строя РА и получение взятки в особо крупных размерах.