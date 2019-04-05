Выявлен факт пропажи культурных ценностей Национальной галереи Армении, стоимостью в 120 млн драмов

В рамках проведенного генпрокуратурой Армении расследования было выявлено, что решением правительства от 24.11.2016 г. ГНКО “Выставочный центр” вошла в состав ГНКО “Национальная галерея Армении ”. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры, согласно решению министерство культуры должно было обеспечить работу по сдаче-приему инвентаря, а также провести инвентаризацию, оценку и утвердить акты передачи.

Указом министра культуры была создана с этой целью комиссия, однако отмеченные работы не были выполнены. Было выявлено, что в фондах ГНКО “Выставочный центр” никогда не была проведена инвентаризация музейных предметов.

По требованию прокуратуры в музейных фондах была проведена проверка экспонатов, в результате чего было обнаружено, что 626 экспонатов - полотна, гобелены, графические работы, скульптуры и др., общей стоимостью в 120.250.000 драмов, отсутствуют. В числе пропавших экспонатов была также картина Мартироса Сарьяна “Здание армянской филармонии”, стоимостью в 60 млн драмов, и картина “Возрождение” О.Зардаряна, стоимостью в 2 млн драмов.

Учитывая, что наличествует очевидный состав преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 177, ч. 1 ст. 180 и ч. 2 ст. 315 УК Армении.