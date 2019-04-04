Правительство реализует программы по стимуляции сельскохозяйственной деятельности

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство утвердило стимулирующие сельскохозяйственную деятельность программы. В частности, утверждена программа государственной поддержки строительства или реконструкции малых и средних “умных” хлевов и их технологической поддержки. Программа будет способствовать развитию животноводства, в частности, скотоводства. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Гегам Геворгян представил детали условий, процедур, сроков и необходимых документов программы.

Кроме того, программой по субсидированию процентных ставок по предоставленным для внедрения противоградовых сеток кредитам предусматривается, что системы противоградовых сеток могут быть установлены как организацией-подрядчиком, так и хозяйствующим субъектом. Применением предлагаемых программой доступных механизмов будет создана возможность внедрения противоградовых сеток для 250 га виноградников и садов в 2019 году. Данная система является гарантией защиты до 100% урожая садов и виноградников.

Глава правительства призвал предоставить общественности надлежащую информацию о программах, которые должны быть реализованы в сельскохозяйственной сфере, а также подчеркнул важность мониторинга реализации программы.

“Эти программы должны быть полностью реализованы, и очень важно, чтобы мы в надлежащие сроки имели возможность получать негативные сигналы и своевременно вносить необходимые изменения в программы”, - сказал премьер-министр.

Решением правительства ООО “Декора-Групп” в рамках инвестиционной программы в приоритетном направлении будет освобождена от уплаты таможенных пошлин на импорт технологического оборудования, его комплектующих частей, сырья и материалов. Компания импортирует продукцию, которая будет использоваться при производстве ортопедических матрасов, постельных принадлежностей, подушек и одеял. В рамках программы предусматриваются инвестиции в размере от 1,1 до 1,2 млрд драмов. В настоящее время действует 60 рабочих мест со средней зарплатой в 190,000 драмов. В результате будет создано 15 новых рабочих мест со средней зарплатой в 220,000 драмов. Общий объем производства проекта составит 4,9 млрд драмов, из которых 3,7 млрд драмов будет реализовано на территории Армении, а 1,2 млрд драмов - на территории третьих стран. Стоимость товаров, представленных для получения льготы, составляет 1,621,000,000 драмов. Льгота по освобождению от таможенных пошлин составляет 121,821,000 драмов.

Никол Пашинян, коснувшись процесса предоставления льгот, отметил: “

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