Сегодня состоялось внеочередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство одобрило включенные в повестку заседания 7 вопросов, 2 из которых – не подлежали докладу.

Правительство внесло изменения и дополнения в одно из предыдущих решений с целью предоставления без тендера в качестве гранта из государственного бюджета Республики Армения на 2019 год 352,226.5 тыс драмов для программы “Развитие STEM-образования и робототехники в школах” общественной организации “Союз компаний передовых технологий”. Таким образом будет обеспечена нормальная деятельность инженерных лабораторий.

Никол Пашинян отметил, что на данный момент будет обеспечена деятельность существующих лабораторий, а также, по мере необходимости, внедрение новых лабораторий. “Но наш месседж будет таким: как и во всех других сферах, так и в этой сфере мы не ведем монопольную политику. Конечно, мы продолжим наше сотрудничество с партнерской организацией в естественном режиме, но правительство также открыто для других предложений. Логика этих новых предложений, логика их финансирования и деятельности будет несколько иной”, - отметил премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнул, что с коррупцией и избирательными фальсификациями также необходимо бороться в системе образования. “Это чрезвычайно сложные вопросы, но их сложность не означает, что мы должны сдаваться или уставать от этого и не работать в этом направлении. Эти глубинные вопросы, которые предопределят будущее нашего государства и общества. В значительной части истории Третьей республики у нас была такая культура, когда не было принято, чтобы власти открыто, откровенно и честно обсуждали реальные вопросы с общественностью. Мы должны выйти из этой культуры. Мы должны напрямую обсуждать с общественностью очень острые вопросы в открытой, откровенной атмосфере. В противном случае мы будем находиться в состоянии стагнации”, - сказал Никол Пашинян.

Глава правительства также подчеркнул, что вся образовательная система - от вузовской системы до школьной, должна быть деполитизирована. “И мы должны четко сказать об этом. Например, ректорам, превратившим систему высшего образования в какие-то партийные ячейки, ректорам, которые закрывали двери перед студентами, нечего делать в новой Армении. Это моя четкая позиция, и мы не должны бояться высказывать эту позицию. Пусть царапают двери, свои столы и кресла, но им нечего делать в новой Армении. Пусть ищут для себя другую работу, другую деятельность, другую миссию. Ректор, закрывающий на студента дверь или политизирующий образовательный процесс, не может продолжать работать в Армении. Не может такого быть. Революция началась с этого требования и закончится этим требованием. Нет иного варианта. Да, это политическое решение, и рано или поздно оно будет реализовано. Пусть никто не думает, что мы забудем, для чего собрались, не надейтесь”, - отметил Никол Пашинян.

Принимая во внимание сформировавшиеся традиции и высокие результаты министерство спорта и по делам молодежи считает целесообразным выделить запланированные средства в первом полугодии в виде предоставляемых без конкурса грантов НПО “Армения”, “Севан” и “Динамо”. С этой целью правительство приняло соответствующее решение.

На заседании правительства также были затронуты вопросы, связанные со спортивными залами, которые сдаются в аренду. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо провести инвентаризацию в этом направлении. “Я думаю, что нам нужно понять, каково процентное соотношение подобных сделок, какова доля «тени» в этих сделках, и какова доля реальных сделок. Кроме того, нужно выяснить, сколько фактически выплачивается и сколько указано в контракте и насколько эта государственная инфраструктура обслуживает, в том числе государственную политику в сфере физической культуры, что очень важно”, - сказал Никол Пашинян.

Для того, чтобы понять реальную картину аренды школьных помещений, премьер-министр поручил соответствующим ведомствам провести совместное исследование и представить информацию об этом в течение месяца.