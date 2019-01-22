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Кевин-Принс Боатенг перешел в «Барселону»


Ганнский полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг перешел в «Барселону». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт клуба.

Каталонский клуб арендовал 31-летнего футболиста до конца этого сезона за 2 млн евро с правом последующего выкупа за 8 млн.
Боатенг в 2018-м году перешел из «Айнтрахта» в «Сассуоло», в составе которого принял участие в 13-и матчах текущего чемпионата Италии и забил 4 гола. В Испании он с 2016 по 2017 гг. выступал за «Лас-Пальмас».


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