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Дорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых пассажирских автомобилей


По положению на 08:00 8-го января  дорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых пассажирских автомобилей. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на информацию, полученную из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 8-е января дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех легковых видов транспорта, для грузового транспорта дорога Степанцминда-Ларс закрыта.


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