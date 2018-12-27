Известны призеры чемпионата Армении по вольной борьбе
13:34, 27 Декабрь, 2018
Чемпион мира и Европы 2013-го года Давид Сафарян принял участие в чемпионате Армении по вольной борьбе. Сафарян занял первое место в весовой категории 70 кг. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.
Володя Франгулян, Гарик Барсегян, Леван Берианидзе и Георгий Кетоев не приняли участия в чемпионате.
Призеры чемпионата Армении по вольной борьбе
57 кг
1.Вагинак Матевосян
2.Карен Зурабян
3.Артуш Хачатрян
3.Мигран Джабурян
61 кг
1.Арсен Арутюнян
2.Гор Григорян
3.Грачья Маргарян
3.Размик Папикян
65 кг
1.Вазген Теванян
2.Вардгес Карапетян
3.Казар Амбарцумян
3.Геворг Тадевосян
70 кг
1.Давид Сафарян
2.Нарек Сирунян
3.Геворг Мхеян
3.Арман Андреасян
74 кг
1.Варужан Каджоян
2.Андраник Габриэлян
3.Давид Зурабян
3.Вальтер Маргарян
79 кг
1.Григор Григорян
2.Грайр Алиханян
3.Оганес Арутюнян
86 кг
1.Оганес Мхитарян
2.Мгер Маркосян
3.Сероб Оганесян
92 кг
1.Саркис Овсепян
2.Марзпет Галстян
3.Армен Нерсисян
97 кг
1.Арман Мкртчян
2.Артур Закарян
3.Коля Арутюнян
125 кг
1.Андраник Галстян
2.Оганес Магакян
3.Ашот Рушанян