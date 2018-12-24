Египетский певец Хамза Намира в Лондоне спел песню Саят-Новы “Назани”

Египетский певец Хамза Намира на Трафальгарской площади в Лондоне спел песню Саят-Новы “Назани”. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на арабский вещающий в Лондоне канал Alaraby TV, на этом канале есть передача Remix, в которой он рассказывает о различных фольклорных песен из ряда арабских стран.

Но на этот раз он спел армянскую песню в модифицированной версии.

В клипе Немира путешествует по всей стране и рассказывает о своей популярной песне.

В своей социальной сети Facebook Хамза Намира опубликовал песню “Назани” в своем исполнении на Трафальгарской площади и пишет: “Армянская фольклорная песня “Назани” remix-версия”.

Хамза Намира - египетский певец и автор песен, у которого более 5,5 миллионов подписчиков в Facebook.