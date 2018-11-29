Независимый кандидат Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.



Центральная избирательная комиссия Грузии обработала 100% бюллетеней со второго тура президентских выборов. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на ТАСС, согласно официальным предварительным данным, в большинстве округов победила Саломе Зурабишвили, кандидатуру которой поддерживает правящая партия «Грузинская мечта».

Зурабишвили набрала 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.

Второй тур выборов прошел накануне. Зурабишвили поддержали более 1,1 миллиона избирателей, Вашадзе — 780 тысяч человек.

По предварительным данным, явка составила 56,23 процента. В это число не входят избиратели за границей. Срок полномочий президента составит шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.

Инаугурация состоится 16 декабря