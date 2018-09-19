«Ливерпуль» победил ПСЖ; «Интер» -«Тоттенхэм»: Лига чемпионов

Стартовали матчи группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B, C, D.

Как передает «Арменпресс», в первом туре группового этапа Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» одержал победу над французским клубом ПСЖ – 3:2. Победу команде Юргена Клоппа принес гол нападающего сборной Бразилии Роберто Фирмино.В другом матче группы C итальянский «Наполи» в Белграде сыграл вничью с «Црвена Звезда» - 0:0.

Таким образом, в первом туре Лиги чемпионов зарегистрированы следующие результаты:

Группа A: «Брюгге» (Бельгия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 0:1

«Монако» (Франция) - «Атлетико» (Испания) – 1:2

Группа C: «Црвена Звезда» (Сербия) - «Наполи» (Италия) – 0:0

«Ливерпуль» (Англия) - ПСЖ (Франция) – 3:2 (видео)

Группа D: «Галатасарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия) – 3:0

«Шальке» (Германия) - «Порту» (Португалия) – 1:1