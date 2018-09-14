Телекомпании “Мир 24” я ничего не говорил о валюте или об отказе от валюты: вице- премьер Армении

Вице-премьер Армении Мгер Григорян в беседе с Арменпресс отметил, что в материале телекомпании “Мир 24” неправильно представили его слова, так как он ничего не говорил о конкретной валюте, тем более об отказе от иностранной валюты.

“В своей речи я вообще не говорил о валюте или иностранной валюте, тем более об отказе от иностранной валюты. Речь шла о том, что любой экономический союз, организация или объединение, как правило, работает намного эффективнее, когда действует на едином валютном пространстве. Более того, я также отметил, что формирование новой единой валюты представляет собой сложную и трудоемкую задачу”, - сказал Григорян.

В репортаже и сообщении телекомпании “Мир 24” Мгеру Григоряну приписали слова о том, что он якобы предлагает в ЕАЭС отказаться от американского доллара.