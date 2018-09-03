У нас есть реальные возможности поднять двустороннее сотрудничество на новый уровень: премьер-министр Армении принял главу МИД Японии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял министра иностранных дел Японии Таро Коно, который прибыл в Армению с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Пашинян поприветствовал первый визит министра иностранных дел Японии в нашу страну и отметил, что визит происходит в важный для Армении период – во время демократических реформ в Армении.

“В прошлом году мы отметили 25-летие установления армяно-японских дипломатических отношений, которые можно назвать эффективными и динамично развивающимися. В то же время я считаю, что у нас есть реальные возможности поднять двустороннее сотрудничество на новый уровень, особенно в плане стимуляции экономических связей”, - сказал Никол Пашинян.

Министр иностранных дел Японии согласился с премьер-министром Армении в том, что сотрудничество между двумя странами имеет большой потенциал для развития и углубления в разных сферах.

“Для меня большая честь посетить Армению. Сегодня я был в центре креативных технологий “Тумо”, и меня впечатляет образовательная модель технологической индустрии Армении. “Тумо” - одно из тех мест, где мы можем работать вместе. Мы готовы обсудить перспективы углубления нашего сотрудничества в области экономики”, - сказал он.

Премьер-министр Пашинян коснулся новой политической и экономической ситуации в Армении и реализуемых реформ, в частности, борьбы с коррупцией, улучшения инвестиционной и предпринимательской среды. Министр иностранных дел Японии поприветствовал демократические изменения в Армении и выразил готовность поддержать правительство в этом процессе.

В контексте развития экономических связей собеседники придали важность подписанию и ратификации в этом году соглашения о “Либерализации, поощрении и защите инвестиций между правительством Республики Армения и правительством Японии”. Глава правительства посчитал перспективным развитие сотрудничества в сферах информационных и высоких технологий, туризма, инфраструктур и инноваций. Министр иностранных дел Японии поприветствовал предложение премьер-министра и выразил готовность обсудить шаги в этом направлении. Стороны подчеркнули важность проведения перекрестных Дней культуры в Армении и Японии, а также углубления межпарламентских отношений. Собеседники достигли договоренности о формировании совместной повестки дня и активной работы над ее воплощением в жизнь.

Премьер-министр также отметил важность укрепления гуманитарных и деловых связей и установленного Арменией с этой целью безвизового режима для граждан Японии, в рамках которого они могут без визы посетить Армению.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам. Премьер-министр отметил, что Армения высоко оценивает сбалансированную позицию Японии по нагорно-карабахскому конфликту.