Пресс-служба лондонского клуба «Арсенал» прокомментировала участие Генриха Мхитаряна в игре в Баку

Пресс-служба лондонского клуба «Арсенал» прокомментировала участие Генриха Мхитаряна в игре против «Карабаха». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Evening Standard.

«УЕФА предпримет меры, чтобы армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян смог попасть на выездной матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом" в Баку»,- сказано в сообщении Evening Standard.

В Баку состоится финальный матч Лиги Европы сезона-2018/19. Игра запланирована на 29-е мая. В 2015 году Мхитарян, выступавший в то время за "Боруссию", не поехал в Баку на матч Лиги Европы с "Габалой". Тем не менее УЕФА постарается помочь игроку."Это стандартная процедура, когда УЕФА направляет официальные письма в национальные ассоциации, футбольные клубы и посольства стран с целью помочь игрокам получить соответствующую визу для участия в турнирах под эгидой УЕФА", - сказали в пресс-службе УЕФА.