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Разыскиваемый полицией США и задержанный полицией Армении Кевин (Кемаль) Оксуз арестован сроком на 2 месяца

Разыскиваемый полицией США и задержанный полицией Армении Кевин (Кемаль) Оксуз арестован сроком на 2 месяца

Суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Армении об аресте разыскиваемого в США и задержанного в Армении Кевина (Кемаля) Оксуза, по национальности турка, который основал в Армении ООО с целью организации предпринимательской деятельности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян. Разыскиваемый полицией  США и задержанный полицией Армении  Кевин (Кемаль) Оксуз арестован сроком на 2 месяца.

Как сообщалось ранее, сотрудники ГУБОП полиции Армении, в сотрудничестве с отделением Интерпола в Армении, 29-го августа обнаружили в Ереване разыскиваемого в США Кевина (Кемаля) Оксуза, по национальности турка, который основал в Армении ООО, с целью организации предпринимательской деятельности. Кевина (Кемаля) Оксуза объявили в международный розыск по обвинению в подделке документов и представлении в комиссию по этике Палаты преддставителей США ложной информации - всего по 4 эпизодам.

В США его обвиняют в фальсификации документов. Оксуз представил в комиссию по этике Палаты представителей США ложную декларацию. Турок возглавлял общественную некоммерческую структуру, целью которой была организация взаимных визитов между американцами и турками, он также организовывал поездки американских конгрессменов в Турцию и Азербайджан.

Дело в том, что частные визиты конгрессменов регламентируются комиссией по этике Палаты представителей. Согласно регламенту, спонсоры поездок должны заполнить специальные бланки, подтверждающие источники финансирования поездки, там должны быть четко указаны спонсоры и объемы расходов. Оксуз сфальсифицировал эти бланки, выдав ложную информацию о финансировании поездок ряда конгрессменов.

Интересно, что среди фактических, но незадекларированных спонсоров значится и азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR.

Выяснилось также, что 9 членов конгресса и 32 сотрудника администрации законодательного органа получили подарки стоимостью в сотни тысяч долларов.

Оксуз возглавлял некоммерческую общественную организацию, объединявшую американцев турецкого происхождения и европейцев. Целью организации было установление тесных отношений между турками и американцами путем организации поездок в Турцию и Азербайджан.

"В 2013 году Оксуз пригласил нескольких конгрессменов совершить поездку в Азербайджан и Турцию. Частные визиты конгрессменов регулируются комиссией по этике в соответствии с уставом о путешествиях. Согласно уставу, спонсоры путешествий должны заполнить специальную форму, чтобы подтвердить источники финансирования и фактические затраты", - говорится в сообщении. 

Арменпресс пошел по следам  деятельности   Оксуза  в Армении  и за ее пределами и нашел ряд любопытных фактов. 

Согласно документу госрегистра Армении, в 2017 году Оксуз основал в Армении компанию SENA GROUP на правах бессрочной  деятельности. В госрегистре  юридических лиц  Минюста РА адрес компании – Ереван, Арабкирский район, Вагаршяна,12а.

Согласно информационной системе SPYUR, компания SENA GROUPзанимается услугами по организации туризма и мероприятий. Оксузбыл директором компании. Арменпресс попытался связаться с компанией для получения подробной информации, но звонки в  SENA GROUP остались без ответа.

Арменпресс собрал любопытные факты из  прошлогоОксуса.В мае 2015 года The Washington Post сообщила, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR  спонсировала мероприятие «Взгляд в будущее» в Баку, в котором приняли участие члены Конгресса США, их супруги, законодатели из 42 штатов. Отмечается, что SOCAR, предположительно через компанию, зарегистрированную в  Техасе  на имя Оксуза, направила 750 000 долларов на проведение конференции. Газета  пишет также, что директором  «Ассамблеи друзей Азербайджана» была сестра  действующего  министра энергетики США, в то время губернатора Техаса Рика Перри. 

Кроме  того,  по результатам независимого расследования  комитета по этике  Конгресса США, имела  место электронная переписка между Оксузом и  Джимом Брейденстайном – тогдашним  членом  Палаты представителей, нынешним директором НАСА. Джим Брайденстайн также  участвовал в  мероприятии в  Баку. В статье в The Washington Times Бриденстайн подчеркнул важность азербайджанских газопроводов для безопасности НАТО.

В частности, Брайденстайн писал: «Кемаль, я заполняю декларацию  подарков. Можешь   сказать мне, кто подарил два ковра, которые я получил в Азербайджане?»

 «Ассамблея друзей Азербайджана», - ответил Оксуз.

К аресту  Кемаля Оксуза 30 августа  обратились многие турецкие СМИ, которые  отмечали, что Кемаля Оксуз – брат Адиля Оксуза, одного из сподвижников Фетхуллаха Гулена, исламского проповедника, которого обвиняют  впопытке переворота в Турции  в 2016 году. 

Позднее информация  была опровергнута. По данным турецкой газеты Diken, местная полиция заявила, что Кемаль Оксуз не связан с Адилем Оксузом. Тем не менее, турецкая полиция подтвердила, что Кемаль Оксуз тесно связан с гюленистами и ныне  находится в розыске по этому  делу.


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