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Премьер-министр Армении примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета


Премьер-министр Никол Пашинян 26-27 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, глава правительства Армении в Санкт-Петербурге примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.




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