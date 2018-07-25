Премьер-министр Армении примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета

Премьер-министр Никол Пашинян 26-27 июля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, глава правительства Армении в Санкт-Петербурге примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.