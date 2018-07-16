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Президент Армении принял врио директора Всеармянского фонда “Айастан”


Президент Армении Армен Саркисян принял временно исполняющего обязанности исполнительного директора Всеармянского фонда “Айастан” Петроса Терзяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по текущим организационным вопросам и будущей деятельности фонда, выразив надежду на то, что совместными усилиями возможно будет решить проблемы, и будут продолжены благотворительные проекты в Армении и Арцахе.




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